Двухметрового дидуха хотели подарить Папе Римскому, но оставили себе

На горнолыжном курорте «Буковель» (село Поляница Яремчанского горсовета Ивано-Франковской области) проходит фестиваль колядок и щедривок «Буковельские рождественские песнепевы».

Как сообщили УНИАН организаторы фестиваля, праздник в Карпатах начался торжественным шествием и праздничной фееричной каруселью участников и гостей.

Здесь можно увидеть разнообразие национальных костюмов и услышать звонкоголосье колядок и щедривок лучших фольклорно-этнографических коллективов Прикарпатья. Участие в фестивале принимают, кроме приглашенных солистов, ансамблей, хоровых коллективов также все те, кто желает прославить Бога рождественскими песнями.

По словам организаторов, кульминацией фестиваля станет установление рождественского дидуха — украинского оберега, символа уюта и тепла, мира и согласия в семье, достатка в Украине.

Изготовил двухметрового дидуха украинский мастер с 20-летним опытом по соломоплетению Орест ПЫРИГ. Дидух сначала планировали подарить Папе Римскому, но впоследствии решили установить среди живописных склонов Карпат.

Участники фестиваля будут награждены дипломами и сувенирами.