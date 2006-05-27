Начинается конкурс ”Телетриумф”

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания начинает рассмотрение заявленных на конкурс „Телетриумф-2005” лучших программ и передач украинских телекомпаний, которые выходили в эфир на протяжении 2005 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Отдельным решением Национального совета утвержден состав экспертной коллегии (76 человек). В нее вошли известные общественные деятели, специалисты телевидения, эксперты, журналисты, продюсеры. Среди них, в частности, народные депутаты Украины Ольга ГЕРАСИМЬЮК, Владимир ЯВОРИВСКИЙ, Юрий АРТЕМЕНКО, министр культуры и туризма Украины Игорь ЛИХОВЫЙ, председатель Всеукраинского общества „Просвита” Павел МОВЧАН, директор Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир РИЗУН, председатель Национального союза журналистов Украины Игорь ЛУБЧЕНКО, руководитель интернет-издания „Телекритика” Наталья ЛИГАЧЕВА.

Решением Национального совета определено 19 номинаций.

Сбор материалов для участия в конкурсе будет длиться до 2 июня 2006 года. Материалы подаются (посылаются) в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по адресу: г. Киев, ул. Прорезная,2 „Телетриумф”.

Церемония награждения лауреатов „Телетриумфа-2005” состоится в столице Украины 28 июля с трансляцией телеверсии по одному из общенациональных телеканалов.

Полная информация о VI премии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в области телевидения «Телетриумф-2005» - на сайте Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.