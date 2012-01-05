Участились случаи отказа гражданам Украины во въезде в Турцию

Для въезда в Турцию украинцы должны подтвердить финансовое обеспечение и иметь обратный билет.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в последнее время участились случаи отказа гражданам Украины во въезде на территорию Турции из-за несоблюдения ими условий посещения страны.

В связи с этим МИД напоминает, что, согласно законодательству Турецкой Республики, для въезда на территорию страны гражданам Украины необходимо предъявить подтверждение финансового обеспечения в расчете 50 долларов США на день пребывания при наличии оплаченного обратного билета или 1,5 тыс. долларов США при отсутствии такого билета.