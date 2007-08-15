ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты от БЮТ

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты от Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали все 14 присутствующих членов ЦИК.

В соответствии с решением, кандидатами в народные депутаты зарегистрированы все 450 человек, включенных в список БЮТ.

Как сообщал УНИАН, ЦИК на заседании 10 августа не принял решения о регистрации или отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты от БЮТ. Как заявляли члены ЦИК от коалиции, проблема заключается в том, что в избирательном списке БЮТ не указан адрес местожительства ни одного кандидата в депутаты.

14 августа Окружной административный суд Киева удовлетворил жалобу БЮТ и обязал ЦИК повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов в народные депутаты от БЮТ, и зарегистрировать этих кандидатов для участия во внеочередных парламентских выборах.