На обустройство площади вокруг НСК "Олимпийский" потратят 14,6 млн

Кабинет министров Украины внес изменения в Государственную целевую программу подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Соответствующее постановление № 1369 от 28 декабря 2011 года обнародовано на Правительственном портале.

В частности, постановлением предусматривается, что на обустройство и благоустройство городского пространства 1,5-километровой зоны вокруг Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в 2012 году будут выделены из государственного бюджета 14,6 млн. грн.

Главным распорядителем этих средств определено "Укревроинфрапроект".

В целом на реализацию программы в 2012 году планируется выделить из государственного бюджета 11,505 млрд. грн., из местных бюджетов - 923,9 млн. грн., из других источников - 4,936 млрд. грн.