У подозреваемых в убийстве 5 людей в Донецке есть тюремный опыт

Двое задержанных, которые подозреваются в совершении убийства пяти лиц при попытке ограбления Донецкого отделения "ПриватБанка", ранее были судимы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в МВД допускают, что задержанные предварительно готовились. "Если люди не скрывали своих лиц, то, однозначно, их умысел был направлен на совершение убийства. Мы допускаем, что это бы произошло, и об этом свидетельствуют их показания, и об этом свидетельствуют собранные доказательства", - сказал министр. Вместе с тем В.ЗАХАРЧЕНКО сообщил, что, согласно показаниям задержанных, у них произошел "психологический срыв", когда один из работников банка включил сигнализацию "ревун".

По словам министра, задержаны двое жителей Донецка, 1979 и 1981 г.р., которые, как выяснилось, раньше были судимы. Один из них - за убийство, но освободился условно досрочно в августе 2009 года, второй был осужден за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Также В.ЗАХАРЧЕНКО сообщил, что на данный момент выяснено, что в 2007 году одна из частных фирм Полтавы выиграла тендер на установление прибора для видеофиксации, в частности в этом отделении банка. "Она (фирма) находилась в Полтаве и наняла на работу жителя города Донецка, и это был человек, который как раз монтировал видеонаблюдение в этом отделении", - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

По словам министра, согласно полученным данным, работа по монтажу указанной аппаратуры была осуществлена в 2010 году, однако в 2011 году выяснилось, что камера видеонаблюдения не полностью фиксирует тех, кто находится в банке, и тех, кто находится возле него. По словам В.ЗАХАРЧЕНКО, об этом были поставлены в известность управляющий филиалом и служба безопасности банка. После выявления указанных недостатков работники банка снова обратились в фирму, чтобы исправить недостатки. Через несколько дней подозреваемый в совершении нападения на банковское учреждение, явился чинить видеокамеры. В дальнейшем, продолжил В.ЗАХАРЧЕНКО, злоумышленники воспользовались тем, что охранник частной фирмы, которая предоставляет услуги по охране отделения, уже знал в лицо человека, который приходил ремонтировать видеокамеру. Кроме того, они предварительно изучили, как работает учреждение, а также, каким образом в случае необходимости может осуществляться вызов охраны.

Министр также сообщил, что в момент нападения в банковском отделении, в частности в одной из касс, было 2800 грн. Кроме того, в помещении менеджеров находилось еще свыше 1 млн. грн., 67 тыс. долларов и больше 1 тыс. евро. "Впрочем, в депозитарий и кассу они (грабители - УНИАН) не успели зайти, что говорит о том, что они спешили", - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

В свою очередь, начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий ФАРИННИК отметил, что на данный момент собранно достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что именно задержанные совершили это преступление. Он напомнил, что судом им избрана мера пресечения в виде ареста. Сейчас проводятся экспертизы и другие следственные действия. "Проверяется их причастность к совершению других ограблений банковских учреждений в Донецке", - отметил В.ФАРИННИК.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2011 года в центре Донецка было совершено ограбление отделения «ПриватБанка», вследствие налета преступников были убиты пять работников банка.

В тот же день Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру внутренних дел В.ЗАХАРЧЕНКО и председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ принять все меры для расследования ограблений банковских учреждений в Донецке и Измаиле. Согласно поручению главы государства, доложить о работе руководители МВД и СБУ должны были до 3 января 2012 года.

31 декабря Управление по связям с общественностью МВД Украины сообщило о задержании двух подозреваемых в совершении этого преступления. Работниками МВД установлено, что один из задержанных был специалистом по установке камер внешнего видеонаблюдения.

Сейчас арестованные находятся в СИЗО.