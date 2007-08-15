Из-за подтопления домов эвакуированы 380 жителей Новой Одессы

В Николаевской области из-за подтопления домов вследствие сильных ливней эвакуированы 380 жителей г. Новая Одесса.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, 13 августа в 16 час. из-за сильных ливней возле села Дильнычее Новоодесского района Николаевской области произошло переполнение пруда. Уровень воды поднялся на 5-6 метров, в результате чего водой через пропускной канал были подтоплены 120 частных жилых домов в Новой Одессе по улице Млинной.

Спасатели МЧС с помощью плавсредств спасли 33 человека, в том числе 4 ребенка. Жертв нет. Проводились оперативные мероприятия по отводу воды от жилых домов.