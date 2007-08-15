Deutsche Bank будет вправе выдвинуть требования к «Нафтогазу»

Немецкий банк Deutsche Bank вправе требовать от НАК «Нафтогаз Украины» досрочного погашения обязательств на сумму около 600 млн. долл. в случае, если госпакет ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) будет выведен из уставного капитала НАКа. Такое мнение эксперты высказали в интервью корреспонденту УНИАН.

Так, аналитик инвестиционной компании "Арт-Капитал" Владимир ОВАДЕНКО считает, что "отдельным членам правительства пора уже понять, что в мире существуют определенные правила, которым нужно следовать. В противном случае могут быть серьезные последствия. Однако украинские чиновники привыкли ни за что не отвечать".

"Я считаю обоснованными претензии банка, а правительству не плохо было бы учитывать очевидные последствия принимаемых решений", – добавил эксперт.

В свою очередь, старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН считает, что "вывод такого крупного и, что важно, прибыльного актива из компании безусловно снижает ее способность расплатиться по кредитам. Поэтому, формально, обеспокоенность Deutsche Bank понятна".

Как сообщал УНИАН, сегодня газета "Экономические известия", со ссылкой на письмо Deutsche Bank к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ, написала, что Deutsche Bank может потребовать от НАК «Нафтогаз Украины» досрочного погашения обязательств на сумму около 600 млн. долл. в случае, если госпакет ЗАО «Укртатнафта» будет выведен из уставного капитала НАКа. В письме директор представительства Deutsche Bank в Украине Артем НАГДАЛЯН обращает внимание правительства на то, что решение о выведении пакета акций «Укртатнафты» из уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» требует согласования с кредиторами НАК.

Напомним, в 2005 году Deutsche Bank и НАК «Нафтогаз Украины» заключили финансовый договор на сумму 2 млрд. евро. В рамках этого соглашения банк предоставил НАК «Нафтогаз Украины» около 600 млн. долл. Другим крупным международным кредитором компании является швейцарский банк Credit Suisse, которому НАК «Нафтогаз Украины» должен 550 млн. долл. Общий кредитный портфель НАК «Нафтогаз Украины» составляет более 2 млрд. долл.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим Постановлением (№1037 от 8 августа) поручил Министерству топлива и энергетики совместно с НАК "Нафтогаз Украины" в месячный строк передать Фонду государственного имущества пакет акций, которые принадлежат государству в уставном капитале ЗАО "Укртатнафта".

НАК «Нафтогаз Украины» на уровне акционерного капитала возобновила государственный контроль над ЗАО «Укртатнафта». На сегодняшний день на балансе Компании находится 61,346% акций «Укртатнафты».

Украинская сторона в течение нескольких лет оспаривала правомерность передачи компаниям SeaGroup International (США) и Amruz Trading (Швейцария) 18,3% акций "Укртатнафты".

ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».