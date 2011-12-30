Задержаны двое подозреваемых в расстреле работников ПриватБанка

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, которые подозреваются в вооруженном нападении и расстреле пяти сотрудников отделения ПриватБанка в Донецке.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник, отметив, что уже назначены и проходит ряд экспертиз относительно причастности подозреваемых к совершению преступления.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в центре Донецка было ограблено отделение ПриватБанка, в результате налета преступников убиты 5 человек.

ПриватБанк объявил вознаграждение в размере 1 млн. грн. за информацию, которая поможет раскрыть преступление о нападении на отделение банка и задержать преступников.