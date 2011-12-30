Задержаны двое подозреваемых в расстреле работников ПриватБанка
19:37, 30 декабря 2011Общество
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Информация источника
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, которые подозреваются в вооруженном нападении и расстреле пяти сотрудников отделения ПриватБанка в Донецке.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник, отметив, что уже назначены и проходит ряд экспертиз относительно причастности подозреваемых к совершению преступления.
Как сообщал УНИАН, 29 декабря в центре Донецка было ограблено отделение ПриватБанка, в результате налета преступников убиты 5 человек.
ПриватБанк объявил вознаграждение в размере 1 млн. грн. за информацию, которая поможет раскрыть преступление о нападении на отделение банка и задержать преступников.
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