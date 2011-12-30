Депутаты останутся без бумажных законов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины» (№ 4162–VI).

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Верховная Рада приняла данный закон, которым предусмотрено, что зарегистрированные в парламенте законопроекты, кроме тех, которые рассматриваются Верховной Радой по специальным процедурам, предоставляются народному депутату путем рассылки в адрес электронной почты на почтовом сервере Верховной Рады информационного письма о регистрации законопроектов.

Информационное письмо о регистрации законопроектов направляется народному депутату по адресу электронной почты на почтовом сервере Верховной Рады в начале рабочего дня, следующего за днем направления соответствующего законопроекта в главный комитет (или временную специальную комиссию в случае ее создания), но не ранее дня его размещения в базе данных законопроектов электронной компьютерной сети веб-сайта Верховной Рады.

Информационное письмо должен содержать ссылку на соответствующие страницы базы данных законопроектов электронной компьютерной сети веб-сайта ВР. Выводы комитетов к зарегистрированным законопроектам, законопроекты, подготовленные ко второму и следующим чтениям, и сопроводительные документы к ним предоставляются народным депутатам в бумажном виде, а также в электронном – путем введения соответствующей информации в базу данных законопроектов электронной компьютерной сети веб-сайта ВР.

В соответствии с законом, вопрос о включении законопроекта в повестку дня сессии рассматривается Верховной Радой на протяжении 30 дней после принятия заключения главного комитета или временной специальной комиссии, но не ранее, чем через два дня после предоставления народным депутатам заключения главного комитета (или временной специальной комиссии в случае ее создания), выводов других комитетов.