В Одессе похитили бывшего бизнесмена

Работники УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области совместно с СБУ задержали двух злоумышленников, которые в Одессе похитили человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, злоумышленники пригласили в кафе бывшего предпринимателя - 27-летнего гражданина одной из южных республик, якобы для деловых переговоров, а затем, угрожая ему физической расправой, на автомобиле вывезли в неизвестном направлении. Было установлено, что к похищению имеют отношение двое уроженцев Грозного (РФ). Пострадавший был перевезен из Одессы в Харьков и помещен в одну из наемных квартир в центре города.

В ходе спецоперации, проведенной правоохранителями с привлечением бойцов отряда "Сокол", мужчина освобожден. Он не пострадал. Два злоумышленника, которые также находились в квартире, задержаны.

Выяснено, что злоумышленники похитили мужчину для того, чтобы он отказался от показаний, которые он дал в суде в качестве свидетеля в отношении одного гражданина. Похитители угрожали расправиться с семьей похищенного, а его самого вынуждали покинуть Украину.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 386 (препятствование появлению свидетеля, пострадавшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.