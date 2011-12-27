Одесская милиция призывает быть бдительными с Дедами Морозами

В Одесской милиции призывают жителей области быть бдительными с лицами, которые оказывают услуги в период Новогодних праздников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Управления МВД Украины в Одесской области Дмитрий ФУЧЕДЖИ.

Он сообщил, что преступники могут проникнуть в квартиры даже под видом Дедов Морозов.

«Фиксируются случаи краж, когда под видом Дедов Морозов в жилища празднично настроенных и беззаботных граждан проникают преступники», – сказал Д.ФУЧЕДЖИ.

«Если уж пригласили новогодних героев, узнайте от какой фирмы они и когда выехали», – посоветовал милиционер.

Д.ФУЧЕДЖИ отдельно подчеркнул, что пожилым людям «в эти дни также не стоит доверять неизвестным лицам, предлагающим различную помощь», поскольку это могут быть воры или мошенники.

Замначальника облУВД также добавил, что в праздничные дни общественный порядок в Одессе будут охранять более тысячи милиционеров.

«В местах массового скопления людей, прежде всего на дискотеках, елках, народных гуляньях, будут обеспечивать общественный порядок с 30 декабря по 3 января и с 6 по 8 января свыше тысячи сотрудников горуправления милиции Одессы», – сообщил Д.ФУЧЕДЖИ.