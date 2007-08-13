Для изготовления „Дерева счастья” приглашаются кузнецы

В Луцке состоится фестиваль кузнечного дела и флористического искусства "Соломенная птица".

Как передает корреспондент УНИАН, он будет проходить 25-26 августа 2007 года на территории Луцкого замка.

Организаторами действа выступают городской совет Луцка и Ассоциация „Оберег Искусства", партнером - Союз кузнецов Украины.

Как отмечают организаторы, целью фестиваля является возрождение и популяризация украинских традиций и объединения мастеров декоративно-прикладного искусства, а также разнообразить ландшафт города посредством создания монументальной скульптуры.

Акция объединения в одном фестивале силачей-кузнецов и деток, которые будут изготовлять птиц из сена, подчеркивает исконную украинскую традицию семьи, как оберега и культурной ячейки, отметили в оргкомитете.

Кузнецы изготовят из металла основу скульптурной композиции „Дерево счастье", а декорирование будут осуществлять флористы птицами из сена.

Для изготовления „Дерева счастье" приглашаются кузнецы из разных городов Украины.