Центризбирком нашёл вопрос, за который проголосовал единогласно

Зарегистрированы уполномоченные НУ-НС

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Николая ОНИЩУКА, Юрия КЛЮЧКОВСКОГО, Владимира МОЙСИКА, Елену БРЕУС и Олега ДИДЕНКО уполномоченными лицами блока “Наша Украина – Народная самооборона” в многомандатном общегосударственном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов 30 сентября. Как передает корреспондент УНИАН, такое решение на сегодняшнем пленарном заседании члены ЦИК приняли единогласно.

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