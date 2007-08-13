ЦИК образовала 225 окружных избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия образовала 225 окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

В соответствии с законом, каждая из комиссий складывается из18 человек. Также, в соответствии с законом, комиссии созданы согласно представлениям представителей тех партий и блоков, которые имели фракции в Верховной Раде V созыва, то есть Партии регионов, БЮТ, «Нашей Украины», Социалистической и Коммунистической партий Украины.

В каждой из комиссий – по три представителя Партии регионов, СПУ и КПУ, а от “Нашей Украины” и БЮТ по 4 и 5 поочередно.

За такой вариант постановления проголосовали 14 членов ЦИК, 1 воздержался. Член ЦИК Александр ЧУПАХИН воздержался, поскольку, по его мнению, представления от “Нашей Украины” и БЮТ были подписаны уже не депутатами, а физическими лицами. Поэтому, считает он, такие представления не отвечают закону и он не может поддержать такой вариант постановления ЦИК.