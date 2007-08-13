ЦИК образовала 225 окружных избирательных комиссий
Представитель СПУ против, поэтому воздержался
Центральная избирательная комиссия образовала 225 окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.
В соответствии с законом, каждая из комиссий складывается из18 человек. Также, в соответствии с законом, комиссии созданы согласно представлениям представителей тех партий и блоков, которые имели фракции в Верховной Раде V созыва, то есть Партии регионов, БЮТ, «Нашей Украины», Социалистической и Коммунистической партий Украины.
В каждой из комиссий – по три представителя Партии регионов, СПУ и КПУ, а от “Нашей Украины” и БЮТ по 4 и 5 поочередно.
За такой вариант постановления проголосовали 14 членов ЦИК, 1 воздержался. Член ЦИК Александр ЧУПАХИН воздержался, поскольку, по его мнению, представления от “Нашей Украины” и БЮТ были подписаны уже не депутатами, а физическими лицами. Поэтому, считает он, такие представления не отвечают закону и он не может поддержать такой вариант постановления ЦИК.