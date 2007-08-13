Турецкое судно столкнулось с украинским теплоходом: есть раненые

Cегодня в 10.55 в Мраморном море в районе „Зейтин Бурну” турецкий пассажирский морской автобус столкнулся с украинским теплоходом „Семен Руднев”, который стоял на рейде в ожидании прохода через Босфор.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По предварительной информации, вследствие аварии ранения получили около 30 пассажиров турецкого судна. Среди раненных граждан Украины нет. Экипаж судна не пострадал.

По предварительным данным, авария произошла по вине турецкой стороны.

Генеральное консульство Украины в Стамбуле поддерживает постоянную связь с капитаном судна и принимает все необходимые меры для защиты прав и законных интересов членов экипажа украинского судна, заверили в МИД.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД Украины.