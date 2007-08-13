В Житомирской области прошла акция «Рушник национального единства»

В Житомирской области прошла Всеукраинская акция «Рушник национального единства».

Как сообщили УНИАН в отделе информации и связей с общественностью Новоград-Волынского городского совета, в рамках акции в музее семьи Косачей (семья Леси Украинки - УНИАН) собрались мастерицы художественной вышивки из всего региона, общественность города, представители городских организаций политических партий и городских властей. Встречали символический рушник под известную украинскую «Пісню про рушник».

Как отметил один из организаторов акции Николай СТЕПАНЕНКО, «испокон веков рушник был символом Украины. Вышитый заботливыми руками он обладает большой силой оберега». Он добавил, что акция призвана объединить украинцев, она не носит политический характер, ведь ни одна из политических сил не является ее организатором.

"От трипольской цивилизации, времен Киевской Руси и казачества тянется ниточка сквозь современность к будущему. В центре рушника - золотой трезубец — символ Троицы и Всевышнего", - сообщил на акции Н.СТЕПАНЕНКО.

«Рушник национального единства» - это рушник размером 9000х75 см, приобретенный еще в мае в селе Мухаров, и вытканный еще в 50-55 годах прошлого века, выстиранный в Днепре, а с 7 июня 2007 года в Запорожье на острове Хортица началось его вышивание.

Рушник вышивали уже в восьми областях. В вышивании приняла участие почти 300 человек.

Отмеченный рушник призван стать символом единства и неделимости Украины. В августе запланировано продолжить вышивание еще в семи областях. Точный срок завершения акции ее организаторы не прогнозируют. Они лишь предлагают положить начало музею Украинского рушника. Организаторы также надеются, что рушник станет символом, святыней Украины после флага, герба и гимна, как оберег.