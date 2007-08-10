Преступная группа на Донбассе вербовала женщин для секс-эксплуатации в Киеве

В Донецке предъявлено обвинение преступной группе из 12 человек, которые вывозили женщин в Киев для сексуальной эксплуатации.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления МВДУ в Донецкой области, около года назад в облуправление по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, стала поступать информация о том, что в Киеве в качестве секс-рабынь используются жительницы области, в том числе и несовершеннолетние. Согласно полученной информации, девушки вывозятся в столицу под предлогом трудоустройства, например, диспетчерами служб такси.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции зафиксировали факты вербовки женщин по области, в основном, в Великоновоселковке, Марьинке, Угледаре, и переправки их в Киев для сексуальной эксплуатации.

Следственно-оперативная группа областного УВД выехала в Киев, и в течение четырех дней, предварительно задокументировав факты сводничества и сутенерства, задержала 12 членов преступной группы и освободила из рабства 12 девушек, вывезенных из донецкого региона.

Во время осмотра трех квартир, где проживали диспетчеры, жрицы любви и другие фигуранты по делу, изъята "черная бухгалтерия". Следствием установлено, что в сутки, как следует из документов, организаторы секс-услуг имели прибыль минимум 5 тыс. грн. Однако девушки за свою работу не получали ни копейки, в квартире жили под охраной, не имели ни доступа к телефону, ни права свободного перемещения по городу.

Как установили следователи, некоторым девушкам с помощью клиентов удавалось убежать из "секс-фирмы", однако в милицию они не обращались, стыдясь огласки и опасаясь мести "работодателей".

Среди задержанных злоумышленников - жители Донецкой, Кировоградской, Черкасской, Черниговской областей и один киевлянин. Всем 12 задержанным, а также еще одной донетчанке, которая подбирала девушек по месту жительства, предъявлено обвинение за вовлечение в занятие проституцией и сутенерство. Следствие продолжается.