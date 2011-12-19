У Колесникова займутся нелегальными перевозчиками в Киеве

Межведомственные рабочие группы, в состав которых входят представители органов внутренних дел и налоговых органов при координации прокуратуры Киевской области активизируют проверки нелегальных перевозчиков Киева.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, такое решение было принято в ходе заседания в министерстве под председательством директора Департамента автомобильного транспорта Мининфраструктуры Дмитрия ПЕТУХОВА.

В ходе проверок налоговики будут осуществлять регулярные проверки нелегальных автоперевозчиков, в частности, в части оборота наличных и осуществления деятельности по упрощенной системе налогообложения.

ГАИ и Глававтотрансинспекция будут проверять лиц, осуществляющих отправку автобусов c мест стихийных стоянок в Киеве и соблюдение норм административного кодекса и лицензионного законодательства.

Также Минифраструктуры сообщает, что комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности намерен инициировать внесение изменений в законодательство Украины, которые будут предусматривать возмездное изъятие транспортного средства у автоперевозчиков-нелегалов.

По информации Мининфраструктуры, ряд столичных перевозчиков работают без соответствующих разрешительных документов или осуществляют отправку со стихийных остановок, в частности, с прилегающих зон автовокзала «Киев» и автостанций «Киевпассервиса», вблизи станций метро «Житомирская», «Святошин», «Нивки», «Черниговская », «Лесная», «Харьковская», «Лыбидская», «Дворец культуры Украины», «Демеевская», «Васильковская».

Нелегальными и некоторыми официальными перевозчиками осуществляется около тысячи отправлений автобусов ежедневно.