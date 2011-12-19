Следователь крал из служебного сейфа деньги, изъятые при обыске

Следственным отделом прокуратуры Черкасской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела следственного управления УМВД Украины в области по факту превышения власти, что нанесло существенный ущерб охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан и государственным интересам, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 УК Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, следствием установлено, что заместитель начальника отдела областного следственного управления, в нарушение требований Закона «О милиции» и Уголовно-процессуального кодекса Украины, дискредитируя МВД, достоверно зная, что в производстве его подчиненной находится уголовное дело по обвинению гражданки за преступление, предусмотренное п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины – преднамеренное убийство из корыстных побуждений, в ходе расследования которого, во время обыска было изъято 200 евро и более 5 тыс. грн., неоднократно брал из служебного сейфа вышеуказанные денежные средства различными суммами.

В дальнейшем, с целью сокрытия своих преступных действий и, избежания возвращения этих денег, предоставил своей подчиненной для присоединения к материалам уголовного дела заранее подделанные документы, среди которых была расписка на имя фиктивного племянника подозреваемой о выдаче указанной суммы последнему.

Своими преднамеренными действиями заместитель начальника следственного управления УМВД в Черкасской области превысил предоставленные ему властные полномочия, чем нанес существенный ущерб государственным интересам в виде подрыва авторитета органов МВД и интересам подозреваемой, отметили в пресс-службе прокуратуры.