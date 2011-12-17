В Киеве вручили литературную премию им.Джозефа Конрада

Литературную премию им. Джозефа Конрада 2011 года, учредителем которой является Польский институт в Киеве, получила Наталья Сняданко, для которой это уже третий финал.



В этом году, кроме нее, в финал попали Андрей Бондарь и Марианна Кияновская.



Лауреат премии получит награду от Польского Института в Киеве в размере 3000 евро и полугодичную стажировку в Польше в рамках стипендиальной программы министра культуры и национального наследия Республики Польша "GAUDE POLONIA", которая предназначена для молодых художников и переводчиков польской литературы из стран Центрально-Восточной Европы. Стипендиальная программа продлится в Польше с 1 февраля до 31 июля 2012 года.



Литературная премия им. Джозефа Конрада-Коженевского основана в 2007 году и вручается Польским Институтом в Киеве за последовательность в реализации творческого пути, инновационность формы, ломку стереотипов и универсализм послания.



Премия присуждается украинскому писателю в возрасте до 40 лет, независимо от места его проживания, прижизненно. Премия присуждается автору один раз в течение жизни.



Лауреатами премии уже были Тарас Прохасько (2007 год) и Сергей Жадан (2009).



*** Наталья Сняданко родилась во Львове в 1973 году. В 1995-м - окончила украинскую филологию Львовского университета, 1995-1997-го училась на факультете славистики и романистики университета города Фрайбург (Германия).



1997-2002 - обозреватель, редактор и ответственный секретарь газеты "Поступ" (Львов); 2002-2003 - секретарь львовского Центра исследования античной традиции Центральной и Восточной Европы Варшавского университета (при ЛНУ). С 2002 по 2008 - обозреватель отдела культуры "Львовской газеты". С 2008 по 2010 - редактор страницы "Субтексты" львовского издания "Суботня пошта" и литературный обозреватель еженедельника "Профиль", Киев.



С 2009 года редактирует трехъязычный литературный журнал РАДАР. Печатается в украинской и зарубежной прессе ("Критика", "Зеркало недели", "Столичные новости" - Киев, Gazeta Wyborcza, Odra, Dziennik, Bluszcz (Польша), Süddeutsche Zeitung (Германия), журнал du (Швайцария).