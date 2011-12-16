Любомир Гузар в день Cвятого Николая представит новую аудиокнигу

В понедельник, 19 декабря, в 12.00 в Киеве в книжном магазине «Є» (ул. Лысенко, 3), бывший глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир ГУЗАР презентует свою вторую аудиокнигу из трилогии «Общество».

Об этом сообщается на официальном сайте УГКЦ.

Название этой аудиокниги «Общество и бизнес».

В презентации также примет участие автор вступительного слова - первый ректор Университета банковского дела НБУ, доктор экономических наук, профессор Тамара СМОВЖЕНКО.

Первая часть трилогии «Общество» под названием «Общество и власть» была презентована 2 июня этого года. «Общество и бизнес», как и предыдущие аудиокниги, построена в форме интервью. В этот раз весь записанный материал вместился на один CD. Начальный тираж – 5 тыс. экземпляров.

Разговор с Блаженнейшим Любомиром ведет известный украинский бизнесмен Андрей ПАЛЬЧЕВСКИЙ. Выпуск аудиокниги осуществила мультимедийная студия «Свічадо».

По словам Блаженнейшего Любомира, он выбрал тему о бизнесе потому, что это «очень важный элемент в жизни общества». Акцент аудиокниги: не грех быть богатым, но нужно уметь быть богатым. «Быть богатым – это значит не только иметь много земных благ, но и уметь ими воспользоваться – уметь распорядиться ими так, чтобы самому духовно расти», – выражает свое убеждение духовный лидер УГКЦ.

В «Обществе и бизнесе» Блаженнейший Любомир делится со слушателями собственными мыслями о таких ключевых темах: «О противодействии экономической несправедливости», «Об олигархах», «О моральном образовании богачей», «О сосуществовании богатых и бедных», «О связи между достоинством и собственностью» и «О благотворительности».

Как сообщалось, бывший глава УГКЦ создал трилогию аудиокниг под общим названием «Три дороги». Ее первая часть вышла в январе 2009 года, вторая – в апреле 2010 года, третья – в январе 2011 года. Названия этих аудиокниг: «Дорога к себе», «Дорога к ближнему» и «Дорога к Богу».