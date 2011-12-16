Число дополнительных поездов на новогодние праздники увеличили до 25

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» увеличила количество дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники до 25, а также увеличила количество рейсов некоторых поездов в западном направлении и на Киев.

Как сообщило УНИАН ведомство, большинство дополнительных поездов курсируют в западном направлении.

При этом для отправки пассажиров из Киева мобилизованы ресурсы с других железных дорог Украины.

«Укрзализныця» уже задействовала максимальное количество имеющегося подвижного состава для формирования дополнительных поездов», - отмечает ведомство.

Напомним, что на начало декабря «Укрзализныця» назначила 20 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники, которые будут обеспечивать пиковые перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников.

Ранее «Укрзализныця» заявляла об убыточности дополнительных поездов для железной дороги и не планировала назначать такие поезда в зимний сезон 2011-2012 года.