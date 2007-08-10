Рудьковский наградил ликвидаторов фосфорной аварии... значками

Министр транспорта и связи Николай Рудьковский наградил 10 работников Львовской железной дороги, которые принимали участие в ликвидации последствий "фосфорной" аварии в Львовской области.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что Рудьковский наградил работников нагрудным знаком "Почетный работник транспорта Украины" и объявил свою личную благодарность.

"Я, видя лично, насколько тяжело было работать железнодорожникам и работникам МЧС, высказываю вам и вашим коллективам свою личную благодарность, ведь вы были теми первыми людьми, кто, не понимая до конца влияния фосфора на организм, бросились ликвидировать пожар и делали все возможное, чтобы взять контроль над ситуацией", - сказал он.

"Поэтому я благодарю вас от своего имени и руководства правительства и желаю того времени, когда в нашем государстве, независимо от политической окраски, людей, которые преданно и честно работают на благо Отчизны, все будут ценить", - добавил министр.

Рудьковский заметил, что в последнее время аварии стараются перевести в политическую плоскость: "Из сугубо технических вещей делают политические. Статистика говорит, что в 2000 году сошло с рельс больше 900 вагонов, а за І полугодие 2007 года сошло всего 148".

"Это показатель того, что железнодорожники с каждым годом улучшают свою работу и работают над тем, чтобы повысить безопасность", - добавил он.

По информации пресс-службы, на месте схождения с рельс грузового поезда в Львовской области в гашении пожара принимали участие 228 железнодорожников пожарной службы "Укрзализныци" и 15 пожарных поездов, которые осуществили 32 выезда на место пожара.

Украинская правда