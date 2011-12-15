Янукович ветировал закон «Об охранной деятельности»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону Украины «Об охранной деятельности»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что принятый парламентом 17 ноября Закон «Об охранной деятельности» не может быть подписан исходя из того, что в законе содержатся положения, предусматривающие основания, по которым останавливается действие лицензии на охранную деятельность, а на самом деле этих оснований нет. Указанные положения касаются вопросов обеспечения охранной деятельности.

Глава государства замечает, что в законе содержатся нечеткие формулировки, что не отвечает требованиям определенности, ясности и недвусмысленности правовых норм, что не обеспечит одинаковое их применение и не исключит неограниченную трактовку в правоприменительной практике.

При таких обстоятельствах В.ЯНУКОВИЧ считает необходимым доработать закон с целью четкого определения оснований для остановки действия лицензии на охранную деятельность, урегулирования вопросов принятия решения об устранении недостатков.

Ветированным законом к основаниям для аннулирования лицензии на охранную деятельность отнесено решение об отмене государственной регистрации субъекта ведения хозяйства.

Однако Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» (что является базовым в регулировании отношений в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей) не предусматривает такого механизма, как отмена государственной регистрации субъектов ведения хозяйства. В этом законе речь идет о проведении государственной регистрации прекращения юридического лица.

Учитывая это, Президент считает необходимым привести указанное положение Закона Украины «Об охранной деятельности» в соответствие с Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей» и определить одним из оснований для аннулирования лицензии на охранную деятельность именно прекращение юридического лица.