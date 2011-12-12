Янукович выразил соболезнования в связи со смертью Ахмета Кырымлы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования в связи со смертью председателя Центрального совета Крымско-татарского общества взаимопомощи и развития в Турции Ахмета Ихсана Кырымлы.Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

«Из жизни ушел человек, который сделал весомый вклад в развитие дружеских украинско-турецких отношений, известный общественный деятель. В Украине навсегда останется светлая память о нем », - говорится в соболезновании главы Украинского государства родным и близким покойного.

Справка. Турецкий политик, поэт и общественный деятель А.Кырымлы родился в 1920 году.

С 1987 г. он возглавлял Крымско-татарское общество в Турции.