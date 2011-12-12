В Кировограде пьяный водитель на Шевроле подкинул гаишника на капот

Минувшей ночью в Кировограде, задерживая автомобиль под управлением нетрезвого водителя, пострадал работник ГАИ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

В частности, около 4 часов утра нарядом ДПС ГАИ был остановлен автомобиль «Шевроле-Нива» без номерных знаков. На требование работника милиции предъявить документы водитель не отреагировал, вместо этого резко изменил направление движения, при этом зацепил автомобилем инспектора ГАИ, который в результате удара оказался на капоте машины. Злоумышленник продолжил движение, игнорируя требования дорожных знаков и сигналы светофоров.

Заметив, что его преследует милицейский автомобиль, водитель «Шевроле-Нива» попытался бежать. С целью остановки транспортного средства и согласно ст.15 Закона Украины «О милиции» работник ГАИ применил табельное огнестрельное оружие. После механического повреждения автомобиля водитель остановился.

По заключению врачей наркологического диспансера, в крови правонарушителя был выявлен алкоголь. Как выяснилось, несколько лет назад его уже лишали водительских прав за управление в нетрезвом состоянии.

32-летний работник милиции, который получил телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы головы и закрытой травмы позвоночника, госпитализирован в лечебное заведение.

Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.