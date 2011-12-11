Задержан мужчина, убивший 2-летнего мальчика

В Жидачевском районе Львовской области задержан 30-летний безработный местный житель, которой убил 2-летнего сына своей сожительницы.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что задержанный вечером 8 декабря в доме своей 37-летней безработной сожительницы, причинил телесные повреждения двухлетнему сыну женщины, который вскоре в больнице умер.