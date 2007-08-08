В газете Ахметова твердят, что антитимошенковских плакатов не печатали

Издатель газеты «Сегодня» ЗАО «Сегодня Мультимедиа» опровергает заявление одного из лидеров БЮТ Александра ТУРЧИНОВА о печати в издательстве газеты плакатов с негативной информацией, направленной против лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сказано в заявлении ЗАО «Сегодня Мультимедиа», переданном УНИАН пресс-службою предприятия.

Сегодня на пресс-конференции один из лидеров Блока Юлии Тимошенко Александр ТУРЧИНОВ продемонстрировал плакаты с негативной информацией, направленной против главы БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, заявив при этом, что вышеуказанные плакаты якобы печатаются «на вулиці Борщагівська 152-б, у видавництві газети «Сегодня», напоминается в документе.

Как издатель газеты «Сегодня», ЗАО «Сегодня Мультимедиа» заявляет, что данная информация является ложной, задевает честь и порочит деловую репутацию компании.

««Сегодня» не изготовляла плакаты, которые показывал ТУРЧИНОВ», - заявил главный редактор газеты Игорь ГУЖВА.

По его словам, предприятие потребует от А.ТУРЧИНОВА опровергнуть эту информацию. «Какая бы ни была изначально цель этих высказываний, мы не намерены оставить их без ответа. Мы готовим официальное обращение к г-ну ТУРЧИНОВУ с требованием в течение 48 часов публично опровергнуть распространенную им ложную информацию, порочащую репутацию газеты «Сегодня», и принести нам публичные извинения. В случае, если г-н ТУРЧИНОВ не выполнит данного требования, ЗАО «Сегодня Мультимедиа» будет отстаивать свои интересы в суде», - подчеркнул И.ГУЖВА.

В свою очередь, директор типографии ЗАО «Сегодня Мультимедиа», где печатается газета «Сегодня», Александр ВЕЛИЧКО заверил, что типография газеты "Сегодня" располагает оборудованием, которое печатает только газеты с использованием только газетной бумаги. Другие полиграфические технологии, которые позволяют печатать плакаты, открытки, буклеты и так далее, на типографии отсутствуют.

Газета «Сегодня» обращается к своим коллегам-журналистам из других изданий с просьбой не участвовать в кампании по дискредитации издания и не распространять «лживые заявления господина ТУРЧИНОВА».

*** С февраля 2007 года ЗАО «Сегодня Мультимедиа» является правопреемником ЗАО «Издательская группа «СЕГОДНЯ», которая была основана в 1997 году. С 28 августа 2006 года руководство компанией осуществляет генеральный директор Гильермо ШМИТТ.

ЗАО «Сегодня Мультимедиа» издает полноцветную ежедневную газету «Сегодня», совокупный ежедневный тираж киевского и национального выпусков которой составляет примерно 150 000 экземпляров. В Киеве газета печатается на собственной типографии. Компания также владеет информационным порталом www.segodnya.ua.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в УНИАН первый заместитель председателя партии “Батьківщина” А.ТУРЧИНОВ заявил, что против лидеров БЮТ уже используют грязные технологии.

«Избирательная кампания только началась, а уже началось использование грязных технологий», - сказал А.ТУРЧИНОВ. При этом он продемонстрировал журналистам плакат, на котором изображена петля в форме русой женской косы. По его словам, распространение таких плакатов членами блока было зафиксировано, в частности, в Ривненской и Хмельницкой областях.

«Я констатирую, что это делается огромными тиражами», - сказал А.ТУРЧИНОВ, добавив, что членам стороны удалось установить, кто и где выдает и распространяет такие плакаты.

Он отметил, что плакаты вывозятся из Киева из офиса газеты «Сегодня», который находится на ул. Борщаговской, 152-б, и что эта газета принадлежит известному украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что вчера БЮТ обратился на этот счет в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел, «но пока еще мне неизвестно, приходили ли они в газету «Сегодня» и выясняли ли», - сказал он.