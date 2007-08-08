Азаров не собирается финансировать ”бумажки США”

Украина не боится того, что Россия может перейти на расчеты в рублях. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

«Россия ведет политику конвертации своего рубля, и мы, рано или поздно, столкнемся с тем, что расчеты с Россией мы будем производить в рублях», отметил Н.АЗАРОВ.

Рубль, убежден вице-премьер, сейчас является твердой валютой. «Если мы с долларом имеем проблемы, сейчас на наших глазах доллар девальвировал по отношению к евро почти на 40%, то рубль только укрепился. И если бы мы имели достаточный запас рублей, то мы бы только выиграли. Рубль за это время укрепился более чем на 20%», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что если Россия переведет расчеты в рубли, то Украина создаст запас рублей. «Валютные резервы России сейчас превысили 450 млрд. долларов… Дефолт ей не грозит», - заявил Н.АЗАРОВ, отметив, что часть своих резервов, достаточных для осуществления расчетов, Украина вполне может держать в рублях. «Необходимо иметь для торговли 4-5-месячный запас валюты. А зачем больше иметь? Финансировать за счет налогоплательщиков бумажки США, у которых госдолг превысил 9 триллионов?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщалось, над США нависла угроза дефолта по государственным долговым обязательствам, заявил министр финансов США Генри ПОЛСОН, направивший законодателям соответствующее письмо. «Я прошу конгресс поднять потолок государственного долга как можно быстрее», - подчеркнул министр, не уточняя, сколько еще денег требуется администрации Джорджа БУША.

По словам Г.ПОЛСОНА, если законодатели должным образом не прореагируют, то, по оценкам Минфина, в начале октября правительство впервые окажется в состоянии технического дефолта по своим обязательствам.

Конгресс уже несколько раз в период нахождения Дж.БУША у власти поднимал потолок госдолга, закрепленный сейчас законом на уровне 8,965 трлн. долл.