Азарову не дают покоя лавры Тимошенко?

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ надеется, что торги по Одесскому припортовому заводу будут транслироваться в телеэфире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня на брифинге.

Он отметил, что утвержденные на сегодняшнем заседании Кабинета Министров условия продажи предприятия «открывают дорогу к открытому конкурсу». «Мы полностью отошли от требований, которые могли бы быть выписаны под какого-то конкретного покупателя. Любое предприятие и любой инвестор может принимать участие в этом конкурсе», - сказал он.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ОПЗ является чрезвычайным объектом для любого инвестора, учитывая то, что выставляется на продажу вместе с перевалочным комплексом.

При этом он отметил, что правительство рассчитывает «на значительную сумму» от приватизации ОПЗ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров на сегодняшнем заседании утвердил условия приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

Стартовая цена предприятия составляет 2,5 млрд. грн. Продажа намечена на первые числа октября.

26 июля Кабинет Министров вернул Фонду государственного имущества Украины проект комплексных условий по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода из-за того, что условия продажи содержали пункты, которые могли быть истолкованы как «прописанные под конкретного покупателя».

Напомним, Фонд госимущества 14 мая 2007 года утвердил конкурсную комиссию по проведению конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ). Тогда 99,52% госпакет акций завода для продажи на конкурсе был оценен в 1 млрд. 444 млн. 221 тыс. 270 грн.

Первоначально приватизация ОПЗ планировалась на сентябрь.

25 июля в интервью УНИАН первый заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Виктор ПЕТРОВ сообщил, что приватизация Одесского припортового завода, запланированная ранее на сентябрь, перенесена на октябрь. Он пояснил, что перенос сроков связан с тем, что еще не утвержден порядок приватизации предприятия.

Он также уточнил, что стартовая цена ОПЗ планируется на уровне 2,5 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Последние три года около 88% произведенной заводом продукции экспортируется: аммиак - в Бельгию, США и Францию, карбамид - в Швейцарию, Бельгию, США и Германию.

100% пакет акций ОАО находится в управлении Фонда госимущества.