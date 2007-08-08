Завтра в Украине - дожди с грозами и +31°

Завтра, 9 августа, на территории Украины ожидается дождливая погода, днем 26-31° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди, грозы, в западных и центральных областях местами сильные дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, местами, кроме северных и восточных областей, шквалы 17-22 м/с.

Температура ночью 16-21°, на побережье Крыма и в Приазовье 22-25°; днем 26-31°, на востоке до 34°, в западных областях 21-26° (в Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°).

10-11 августа сохранится переменная облачность. 10 августа в Украине, кроме восточных областей и севера Левобережья, 11 августа в западной части и в Одесской области местами (на западе повсюду) кратковременные грозовые дожди; на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-19°, на юге до 23°, в восточных областях и на севере Левобережья местами 11-13°; днем в западных областях 21-26° (в Закарпатье до 28°), на остальной территории 25-30°, в восточных областях, Приазовье и Крыму местами 32-34°.

12-13 августа в западных областях грозовые дожди; температура ночью 11-16°, днем 23-28°. На остальной территории 12 августа преимущественно без осадков, 13 августа местами, кроме восточных областей, Крыма и Приазовья, кратковременные дожди, грозы; температура ночью 14-20°, днем в южной части и восточных областях 30-35°, в северных и центральных областях 12 августа 27-32°, 13 августа 24-29°.

Завтра в Киеве и области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура в Киеве ночью 18-20°, днем 27-29°; по области ночью 16-21°, днем 26-31°.

10-11 августа в столице и области сохранится переменная облачность. 10 августа ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков; 11 августа без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

12 августа в Киеве и области преимущественно без осадков, 13 августа местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-20°, днем 12 августа 27-32°, 13 августа 24-29°.