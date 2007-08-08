Балога едет в Москву
11:34, 08 августа 2007Общество
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Глава СП встретится с Собяниным
Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА 8 августа осуществит рабочий визит в Москву.
Как сообщает пресс-служба Президента, в ходе поездки В.БАЛОГА встретится с руководителем Администрации Президента РФ Сергеем СОБЯНИНЫМ. Тема переговоров – подготовка второго заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии.
Поездка В.БАЛОГИ проходит в рамках подготовки рабочего визита в Россию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, отмечает пресс-служба.
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