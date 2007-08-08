Балога едет в Москву

Глава СП встретится с Собяниным

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА 8 августа осуществит рабочий визит в Москву. Как сообщает пресс-служба Президента, в ходе поездки В.БАЛОГА встретится с руководителем Администрации Президента РФ Сергеем СОБЯНИНЫМ. Тема переговоров – подготовка второго заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии. Поездка В.БАЛОГИ проходит в рамках подготовки рабочего визита в Россию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, отмечает пресс-служба.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter