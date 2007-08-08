Рудьковский и Шуфрич собрались в отпуск
10:36, 08 августа 2007Общество
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Министр чрезвычайных ситуаций пообещал быть на чеку
|Николай Рудьковский
В свою очередь министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич заявил, что также уйдет в отпуск на период ведения им агитационной кампании. При этом прибавил, что с 9 августа у него запланирован отпуск, однако отметил, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций он его прервет. При этом Н.Шуфрич прибавил, что будет отдыхать на территории Украины - в Крыму и Карпатах.
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