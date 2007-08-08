Рудьковский и Шуфрич собрались в отпуск

Министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский уйдет в "предвыборный" отпуск, как только будет зарегистрирован список СПУ в Центральной избирательной комиссии. Об этом он заявил в кулуарах Кабмина перед заседанием. Однако не уточнил, на какой именно срок он уйдет в отпуск. Также Н.Рудьковский сообщил, если политсовет СПУ примет решение о выходе СПУ из коалиции, то "он покорится этому решению".

В свою очередь министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич заявил, что также уйдет в отпуск на период ведения им агитационной кампании. При этом прибавил, что с 9 августа у него запланирован отпуск, однако отметил, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций он его прервет. При этом Н.Шуфрич прибавил, что будет отдыхать на территории Украины - в Крыму и Карпатах.

РБК-Украина