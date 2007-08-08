В Украине бушует ненастье: без света остались 208 населенных пунктов

В Украине в ночь на 8 августа в результате сложных погодных условий (грозовые дожди, шквалистые порывы ветра) в восьми областях произошло обесточивание 208 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения остались в Николаевской - 63 н.п., Кировоградской - 52 н.п., Черкасской - 37 н.п., Киевской - 21 н.п., Херсонской - 11 н.п., Днепропетровской - 10 н.п., Одесской - 9 н.п., но Винницкой - 5 н.п.

Для восстановления электроснабжения привлечены аварийные бригады облэнерго.

Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют оперативные группы Главных управлений (Управлений) МЧС в областях.