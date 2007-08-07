Иностранные добровольцы стали лагерем на Луганщине

В Луганской области на территории будущего заповедного парка «Медвежанский», который находится на границе Свердловского и Краснодонского районов, сегодня начал действовать международный волонтерский лагерь.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель лагеря, председатель Луганской областной организации «Зеленый мир» Валерий ДЕНЩИК, лагерь рассчитан на 15 человек. Заявки поступили от волонтеров из Италии, Польши, США и Великобритании.

По его словам, в течение двух недель волонтеры-экологи займутся благоустройством территории Краснянского водохранилища, которое находится в будущем ландшафтном парке «Медвежанский».

Руководитель лагеря напомнил, что проекту «Медвежанский» уже 6 лет, он был поддержан сессиями Свердловского и Краснодонского райсоветов, однако кроме этого ничего не было сделано для реализации проекта.

В то же время, отметил В.ДЕНЩИК, к Краснянскому водохранилищу уже проявили интерес местные предприниматели - в апреле этого года они начали строительство дороги к водохранилищу, бульдозером был снят плодородный слой почвы заповедной степи шириной около 4 м протяжностью 1 км. Кроме того, по его словам, непосредственно в водоохранной зоне проводились подготовительные работы по строительству зоны отдыха, был выкопан котлован для выращивания мальков.

Как утверждают местные экологи, в результате этого были погублены редкие степные растения, входящие в Красную книгу, существенно изменились условия проживания животных.