Самозахваты земли: крик души, голая коммерция или политический расчёт?
Комментирует премьер-министр Крыма
|Виктор ПЛАКИДА
Как передает корреспондент УНИАН, говоря о земельных проблемах крымских татар, В.ПЛАКИДА подчеркнул, что здесь «нужна последовательность и толерантность». «Для кого-то это (самозахват земли – УНИАН) - крик души, а для кого-то - голая коммерция или политический расчет. Второе и третье во внимание браться не будут, тут будет работать закон», - подчеркнул премьер Крыма.
При этом В.ПЛАКИДА отметил, что «самозахваты – конечно же, грубейшее нарушение закона». Руководитель Совета министров АРК сообщил, что пока в Крыму не применялась методика расчета ущерба от самовольного захвата земли. «Мы пока не применяли этих расчетов по одной простой причине - нам сначала надо разобраться с теми, кто действительно был обижен властью и не мог реализовать свое право на земельный участок, а потом уже наказывать тех, кто преследует какие-то коммерческие интересы», - сказал крымский премьер.