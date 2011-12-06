Два речных порта получили статус "окна на границе"

Правительство внесло изменения в перечень пунктов пропуска на таможенной границе Украины, через которые осуществляется ввоз, вывоз и перемещение транзитом товаров 1-24 групп, кроме подакцизных товаров, добавив в него Николаевский и Херсонский речные порты.

Соответствующее распоряжение №1207-р от 30 ноября 2011 года размещено на официальном сайте Кабинета министров. Данное распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.