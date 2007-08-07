Житомир отрезают от газа
Сообщение пресс-службы «Газ Украины»
Во исполнение поручения ДК «Газ Украины» ОАО «Житомиргаз» отключило от газоснабжения 11 котельных предприятия «Житомиртеплокоммунэнерго». Две котельные предприятия «Житомиртеплокоммунэнерго» продолжают производить тепловую энергию для объектов социальной сферы (медицинских и детских учреждений). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».
В сообщении отмечается, что в случае немедленного неприменения «Житомиртеплокоммунэнерго» мер по стопроцентному погашению задолженности и недостаточной оплате текущего потребления газа ДК «Газ Украины» продолжит отключение этого предприятия от газопотребления.
Жесткие мероприятия компании обусловлены неудовлетворительным уровнем расчетов «Житомиртеплокоммунэнерго» за потребленный в 2007 г. природный газ. Накопленный с начала 2007 г. долг за газ «Житомиртеплокоммунэнерго» превышает 11 млн. грн. (уровень расчетов - 76%), а по гарантийному письму-графику погашения задолженности в межотопительный период (согласованным местными органами власти) составляет 41%. Суммарная задолженность предприятия перед ДК «Газ Украины» за 2006-2007 гг. составляет 22,8 млн. грн.
ДК «Газ Украины» напоминает, что ответственными за теплоснабжение потребителей являются местные органы власти. Именно от уровня их деятельности в значительной степени зависит состояние обеспечения потребителей тепловой энергией в межотопительный период и во время отопительного сезона 2007-2008 гг.
*** В межотопительный период от газоснабжения было отключено 41 предприятие ТКЭ-должник.