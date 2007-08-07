Fortune лишил Билла Гейтса статуса богатейшего человека в мире

Журнал Fortune лишил основателя компании Microsoft Билла Гейтса статуса богатейшего человека планеты. В опубликованном в понедельник новом всемирном рейтинге журнала, Гейтса обошел мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим Элу.

По данным Fortune, состояние Слима за текущий год уже увеличилось на $12 миллиардов, достигнув $59 миллиардов. В то же время состояние Билла Гейтса, много лет остававшегося лидером рейтинга, оценивается в сумму чуть выше $58 миллиардов. Ранее в этому году Слим обошел также долго шедшего в рейтинге вторым номером американского финансиста Уоррена Баффета.

67-летний Слим - потомок ливанских иммигрантов в Мексику в первом поколении. Ему принадлежат многочисленные компании в разных секторах мексиканского рынка, но главным активом считается крупнейший латиноамериканский оператор мобильной связи America Movil. Слим и его семейство контролируют около трети объема мексиканского рынка торгуемых акций, а компании миллиардера производят 5% ВВП Мексики.

Ранее соответствующие подсчеты уже приводила мексиканская пресса, однако доверие американскому журналу Fortune в мировой финансовой среде выше.

Газета.ру