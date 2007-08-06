Как попасть из Одессы в Измаил

Кабинет Министров Украины поручил Министерству транспорта и связи, Министерству финансов и Одесской обладминистрации разработать предложения относительно строительства железнодорожной линии, которая соединит порт Рени с основной железнодорожной магистралью Одесса-Измаил. Об этом сказано в распоряжении Кабмина N606-р от 1 августа т.г. об одобрении плана мероприятий по выполнению в период до 2010 года Комплексной программы утверждения Украины как транзитного государства в 2002-2010 годах. Текст распоряжения размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно сообщению, разработка предложений должна быть завершена до 2009 года

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Кабинет Министров Украины отменил постановление о строительстве железнодорожной ветки Измаил-Рени.

Согласно постановлению (№1267 от 31 августа 2006 г.), остановлены два постановления правительства: №1007 от 26 июля 2006 г. «О строительстве железнодорожной линии Измаил-Рени» и №1082 от 3 августа 2006 г. «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 26 июля 2006 г. № 1007».

Ранее Кабмин своим постановлением (№1007 от 26 июля т.г.) поручил «Укрзализныце» осуществить финансирование данного строительства. Согласно постановлению, Кабмин, в частности, поручил «Укрзализныце» осуществлять финансирование расходов по разработке технико-экономического обоснования, проектирования и начала работ по строительству железнодорожной линии за счет средств железных дорог, которые направляются на прирост активов предприятий; чистой прибыли железных дорог, полученной сверх предусмотренных финансовым планом на 2006 год объемов; дополнительных кредитных ресурсов.

Кабмин определил заказчиком строительства железнодорожной линии Измаил-Рени Одесскую железную дорогу.

Вместе с тем, Кабмин делегировал Минтранссвязи право на утверждение технико-экономического обоснования и проекта строительства железнодорожной линии.

Кроме того, Кабмин поручил Минтранссвязи, Минфину и Минэкономики во время формирования финансового плана «Укрзализныци» и проекта Государственного бюджета Украины на 2007 год внести предложения относительно определения источников финансирования строительства железнодорожной линии.

Постановлением №1082 от 3 августа 2006 г. правительство освободило «Укрзализныцю» от ряда отчислений в Государственный бюджет из-за расходов на строительство железнодорожной ветки Измаил-Рени.

Измаил-Рени в обход Молдовы должна была связать Одессу с Рени и Измаилом (порты - УНИАН). Таким образом, должны были решиться все социальные вопросы, связанные с Приднестровьем - несвоевременное движение поездов, ограничения по таможенным, пограничным процедурам, а кроме того, - это экономический толчок развитию портов Рени и Измаил. Общая стоимость строительства железной дороги должна была составить около 1,2 млрд. грн.