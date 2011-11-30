Милиция до сих пор не нашла нож, которым убили фотокора
Но "доказательств достаточно"
Следствие собрало достаточно доказательств причастности к убийству фотокорреспондента еженедельника "2000" Виталия Розвадовского мужчины, задержанного по подозрению в совершении этого преступления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного следственного управления МВД Василий ФАРЫННИК сегодня в Киеве в ходе круглого стола, посвященного взаимодействию сотрудников милиции и журналистов.
"Тот, кто был с ним (фотокорреспондентом - УНИАН), - это его знакомый. У него статус подозреваемого, он задержан. У нас достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство)", - сказал В.ФАРЫННИК.
Что касается орудия убийства, то, отметил он, "нож еще не нашли".
"Они были вместе, между ними был конфликт, в результате пострадал ваш коллега. Извините за слово, это банальная ситуация, не связанная с журналистской деятельностью. Мотивы бытовые", - сказал В.ФАРЫННИК, обращаясь к журналистам.
Как сообщалось, поздно вечером 28 ноября в Киеве в результате конфликта на бытовом уровне был убит фотокорреспондент газеты "2000" В.Розвадовский. Он получил многочисленные колото-резаные ранения головы и шеи в результате стычки на лестничной клетке своего подъезда.
Журналист был доставлен в больницу "скорой помощи", где умер от потери крови.
Милиция установила личность подозреваемого и задержала его.