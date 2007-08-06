Фамилия Кличко не украсит ни одного списка

Депутат Киевсовета Виталий Кличко не будет принимать участие в досрочных выборах Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

"Моей фамилии нет ни в одном из списков, поскольку, я не стремлюсь занять кресло парламентария, это сегодня не отвечает моим планам, желаниям и характеру, для меня главное цель. И сегодня моя цель – Киев. Сильный Киев", - цитирует пресс-служба слова Кличко.

Согласно сообщению, Блок Виталия Кличко выступает за объединение сознательных людей, независимо от цвета флага политической силы ради преобразования Киева в культурный и экономический центр Восточной Европы.

Кличко убежден, что его политическая сила "сможет изменить ситуацию к лучшему, чтобы развитие украинской столицы отвечало европейским стандартам".

Как сообщалось, весной рассматривалась возможность участия Кличко в блоке "Наша Украина – Народная самооборона".

Украинская правда