Экс-пасынок Фирташа загубил двух человек на скорости 55 км/ч - эксперты

Сотрудники киевского НИИ судебных экспертиз пришли к выводу, что скорость BMW, которым управлял экс-пасынок бизнесмена Дмитрия Фирташа Сергей Калиновский, в момент столкновения с припаркованным автомобилем ВАЗ составляла 55—60 км/ч. Это почти на 100 км/ч меньше, чем утверждают свидетели.

Об этом свидетельствует копия заключения транспортно-трасологической и автотехнической экспертизы, которая оказалась в распоряжении издания "Коммерсант-Украина". Экспериза проводилась в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия. В частности, следствие поставило перед НИИ задачу — установить, с какой скоростью двигался BMW непосредственно в момент наезда на автомобиль ВАЗ-21011. Проведение экспертизы, согласно упомянутому документу, поручили старшему сотруднику лаборатории судебных автотехнических исследований некоему Гутнику и внештатному сотруднику этой же лаборатории, кандидату технических наук Байкову. Проанализировав деформационные повреждения и механизм столкновения автомобилей, эксперты пришли к выводу, что скорость машины, которой управлял Сергей Калиновский, составляла 55—60 км/ч. Вывод судебной экспертизы заверен печатью Министерства юстиции. Между тем, согласно показаниям свидетелей ДТП, BMW двигался со скоростью не менее 150 км/ч.

Адвокат Сергея Калиновского Игорь Лодяной считает, что заключение киевского НИИ судебных экспертиз может изменить ход дела в пользу обвиняемого, так как указанная в нем скорость допускается правилами дорожного движения, нарушение которых инкриминируют его подзащитному. При этом господин Лодяной отметил, что о результатах экспертизы он узнал от корреспондента Ъ, и выразил удивление, что ему до сих пор не предоставили возможность ознакомиться с ними.

В свою очередь, и. о. начальника центра общественных связей столичной милиции Владимир Дмитренко заявил, что в милиции выводы экспертов учтут, но «не будут забывать», что в результате ДТП погибли двое человек. «Возбуждено уголовное дело по нарушению правил дорожного движения, за которыми последовала смерть потерпевшего. Я считаю, что после двух смертей дело не должно быть закрыто»,— заявил господин Дмитренко.

По информации Коммерсанта, обвиняемый до сих пор пребывает в медицинском центре «Биофармтех». Врачи определяют состояние Сергея Калиновского как «тяжелое» и по-прежнему не допускают к нему сотрудников правоохранительных органов, что тормозит ход следствия.

Как известно, 30 мая Сергей Калиновский — сын Марии Фирташ, бывшей жены совладельца компании RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа, от первого брака — не справился с управлением автомобиля BMW М6 на бульваре Шевченко и врезался в припаркованный ВАЗ-21011. В результате столкновения погибли двое человек — владелец ВАЗа, прапорщик внутренних войск Владимир Куликовский, и спутница господина Калиновского. Виновник ДТП был доставлен своей охраной в частную клинику, врачи которой запретили привлекать его к процедурам следствия. Сейчас милиция расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса («нарушение правил безопасности дорожного движения, спровоцировавшее смерть потерпевшего»).