Во Львове пассажиры вытолкали водителя и угнали маршрутку

Во Львове двое подвыпивших пассажиров вытолкали из маршрутки водителя, один из них сел за руль и поехал дальше.

Двое 24-летних парней сели в маршрутку уже в состоянии опьянения, но решили еще "добавить" прямо в автобусе, пишет "Комсомольская правда в Украине". Она начали пить водку на заднем сиденье, при этом громко ругались и смеялись. Кроме них, в салоне было еще пятеро пассажиров.

"Водитель попытался сделать им замечание: мол, если не успокоитесь, сейчас высажу. При этом остановил автобус", - рассказала газете инспектор УГАИ Львова Ирина Пилат.

"Те переглянулись, и бросились к водителю. Они буквально выпихнули его из маршрутки, один из них сел за руль и поехал", - отметила она.

Другие пассажиры начали возмущаться, водитель побежал за автобусом. Но похитителям далеко проехать не удалось - через метров 100 они столкнулись с другой маршруткой. Здесь их задержали инспекторы ГАИ и отправили в райотдел милиции.

Сейчас по делу ведется следствие. Какую статью инкриминирують юношам - хулиганство или угон транспортного средства, установят правоохранители.