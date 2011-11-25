В Северодонецке 23-летний парень упал с восьмого этажа
10:48, 25 ноября 2011Общество
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Третий случай за неделю
В Северодонецке Луганской области 23-летний парень погиб, упав с восьмого этажа жилого дома.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Луганской области, несчастный случай произошел вчера, 24 ноября, в 11.35.
Сообщение в МЧС поступило от дежурного врача «скорой помощи».
20 ноября в Северодонецке с седьмого этажа упала 25-летняя девушка, получила многочисленные травмы, но осталась жива. В этот же день 17-летний парень погиб, упав с девятого этажа.
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