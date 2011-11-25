Дом по ул.Петлюры вот-вот провалится в подвал вместе с рестораном

Зданию-памятнику архитектуры по улице Симона Петлюры (бывшая Коминтерна), 3/25, угрожает разрушение из-за строительных работ, которые осуществляет компания - владелец части помещений этого сооружения.

Об этом заявил депутат Киевсовета, председатель Постоянной комиссии по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам депутата, к нему обратились жильцы этого дома с просьбой помочь сохранить памятник.

Как сообщает А.БРИГИНЕЦ, владелец нежилых помещений (в том числе бывших жилых квартир) ООО «Феникс-V» уже построил развлекательное заведение - ресторан площадью 176 кв. м на первом этаже, и сейчас проводит строительные работы в подвале площадью 431 кв. м для расширения заведения.

«Застройщики рубят сук, на котором сидят. Если дом рухнет – а к этому идет – он разрушит и частный ресторан. Мотивация таких преступных действий отсутствует - это не осознанные действия в слепой погоне за прибылью», - уверен А.БРИГИНЕЦ.

Депутат рассказал, что застройщики, кроме разрушения перегородок подвального помещения здания, незаконно углубились на 1 м под фундамент и вывезли 30 грузовиков грунта.

«Углубление ниже уровня фундамента опасно для дома. Кроме того, земляные работы в исторической части города проводятся лишь после работ археологов, чего, безусловно, не было», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Разрешение на простую перепланировку здания было выдано 10.04.2009 года распоряжением КГГА № 419 ООО «Феникс-V». Однако в действительности имела место не простая перепланировка, а реконструкция с изменением функционального назначения помещения с частичным изменением элементов исторического фасада: на месте первичных окон вырубили большие витрины и сделали дополнительный выход.

Как объяснил А.БРИГИНЕЦ, жилой дом по ул. Симона Петлюры, 3/25, является памятником архитектуры, построен в 1930 году по проекту А.Тация, охранный номер 247 в соответствии с решением исполкома Киевсовета от 18.11.1986 года № 1107.