В Харькове задержали мужчину, угрожавшего взорвать супермаркет

Работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД в Харьковской области задержали мужчину, который угрожал взорвать один из магазинов сети супермаркетов «Таргет».

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей областной милиции.

По информации ЦОС, 28 июля неизвестный по телефону сообщил в службу охраны «Таргета» о том, что в ближайшие выходные в одном из магазинов сети «Таргет» может прозвучать взрыв. Мужчина даже назвал человека, причастного к подготовке взрыва. Эту информацию он оценил в 5 тыс. дол. Мужчина пообещал, если получит эти деньги, то взрыва не будет.

После эвакуации покупателей, работники взрыво-технической службы в ходе обследования магазина взрывчатки не обнаружили. Милиции удалось установили человека, которого назвал в разговоре незнакомец и указал на его причастность к подготовке взрыва. Им оказался харьковчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Когда работники УБОП тщательным образом изучили материалы уголовного дела и судебный приговор, они установили круг лиц, с которыми общался этот мужчина. Милиция выяснила, что все время, когда в «Таргет» поступали звонки от неизвестного, этот мужчина был на отдыхе в Крыму, поэтому он не имел никакого отношения к этой криминальной истории. Во время отработки лиц, которые таким образом попали в поле зрения милиции, работники УБОП вышли на подозреваемого – 25-летнего харьковчанина. Молодой парень нигде не работал, часто употреблял спиртные напитки и остро нуждался в деньгах. Несколько дней он неоднократно звонил в службу безопасности «Таргета» и требовал деньги, постоянно откладывая дату взрыва. Во время одного из таких звонков он и был задержан работниками УБОП. Как выяснилось впоследствии, молодой человек выдумал всю эту историю ради получения денег. Действовал он один, никаких сообщников у него не оказалось. Взрыва в действительности никто не готовил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 259 Уголовного кодекса, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Подозреваемый находится под стражей, проводится следствие, сообщили в ЦОС.