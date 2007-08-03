Как спасать центр Киева от пробок, если не ясно, где этот центр?

Член комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта и связи, депутат фракции СПУ в Киевсовете Сергей БАТРУК раскритиковал заявление заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ о намерении сделать платный въезд в центр Киева.

Об этом говорится в комментарии С.БАТРУКА, текст которого передан УНИАН пресс-службой депутата.

«Прежде чем делать голословные заявления, предлагаю госпоже КИЛЬЧИЦКОЙ выделить деньги для строительства транспортных развязок, землеотводов под стоянки и паркинги и усовершенствовать движение транспорта», - сказал С.БАТРУК.

По его мнению, в данном случае «речь идет не о понимании транспортных проблем, а о желании делать деньги из воздуха».

С.БАТРУК отметил, что вопрос о решении проблемы пробок в центре Киева рассматривался на многих заседаниях комиссии. Кстати, как отмечает депутат, ни на одном из них И.КИЛЬЧИЦКОЙ не было.

Он подчеркнул, что прежде чем вводить такое новшество, нужно определиться с самим понятием «центр Киева».

«Главное управление транспорта во главе Иваном САЛИЕМ, считает, что это Крещатик и четырнадцать прилегающих улиц, которые необходимо разгрузить. Тогда, как я и многие члены комиссии, в том числе и директор «Киевпасстранс» Николай ЛАМБУЦКИЙ, считаем само понятие «центр Киева» более широким по линии основных транспортных развязок: Дружбы Народов, Петровка, Сырец, Шулявка. Потому что разгружать центр надо на дальних подступах к Крещатику», - сообщил С.БАТРУК.

По его словам, только после объявления, что такое «центр Киева», можно определить, откуда начинается плата за въезд в центр и целесообразность ее существования, поскольку возникает ряд проблем. Одной из них является проблема с автомобилями, которые нужно припарковать перед въездом в «центр Киева», если водители захотят передвигаться по центру пешком, или на муниципальном транспорте. «Нужно выделить землю, построить парковки и КПП – и все за бюджетные деньги», - отметил С.БАТРУК.

Другая проблема: продумать движение муниципального транспорта таким образом, чтобы он смог взять на себя пассажиропотоки с того транспорта, который остановился у границы центра. Причем, как подчеркнул депутат, эти транспортные услуги должны быть на таком уровне, чтобы стать реальной альтернативой передвижению на частном автомобиле.

Также, по словам С.БАТРУКА, придется решить множество организационных вопросов, например, льготы собственникам автомобилей, которые живут в центре.

«И это далеко не полный перечень проблем, для решения которых нужно потратить миллиарды бюджетных гривен», - сказал он.

В то же время, как считает С.БАТРУК, в Киеве используются далеко не все резервы борьбы с пробками. Например, по его мнению, эффективным средством является одностороннее движение в центре, что используется практически во всех европейских столицах, запрещение создания «зеленых коридоров» для проезда «высокопоставленных и не очень чиновников, когда ради 5-минутного проезда VIP-персон транспорт блокируется минимум на час». Кроме того, необходимо создавать новые удобные транспортные развязки.

Как сообщал УНИАН, И.КИЛЬЧИЦКАЯ вчера озвучила намерение городских властей организовать платный проезд в центр столицы. По ее словам, это станет возможно не раньше лета 2008 г.

Планируется, что будет введена центральная зона Киева, куда вообще въезд транспорта будет осуществляться только по специальным разрешениям, стоимость парковки здесь будет стоить приблизительно 30 грн. в час.