Пресс-конференция Армена Джигарханяна в УНИАН (повтор на 5-ом канале в 12-30)

5 августа в 10-30 в УНИАН с повтором на 5-м канале в 12-30 состоится пресс-конференция российского актера Армена Джигарханяна, который впервые снялся в фильме украинского производства «Ван Гог не виновен» (Кинокомпания «ФАЙНО-КОМПАНИ»). Свои фильмы также представит украинский режиссер Андрей Бенкендорф (“Бандитский Петербург”, “Европейский конвой”, “Бомж”). Организатор - Кинокомпания «ФАЙНО-КОМПАНИ». Участники: А.Джигарханян; Вера Яковенко – режиссер фильма "Ван Гог не виновен"; Владимир Гришко – певец Национальной оперы Украины, советник Президента Украины; Инна Мирошниченко – актриса, сыграла в фильме «Ван Гог не виновен»; Лариса Руснак – актриса, сыграла в фильмах «Отчим», «Ван Гог не виновен»; Ольга Радчук – актриса, сыграла в фильмах «Отчим», «Ван Гог не виновен»; А.Бенкендорф – режиссер; Борис Абрамов – сыграл в фильмах «Отчим», «Ван Гог не виновен»; Максим Дмитрук – продюсер ФАЙНО-КОМПАНИ"; Тамила Мостипан – директор "ФАЙНО-КОМПАНИ"; Инна Цимбалюк - телеведущая, дебютировала в кино компании "ФАЙНО-КОМПАНИ" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.